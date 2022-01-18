Полиция завела дело на родителей, бросивших троих детей в коммуналке на Васильевском острове

Полиция завела дело на нерадивых многодетных родителей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Василеостровского района возбудила уголовное дело в отношении родителей трех маленьких девочек, которые оставили детей дома одних, и ушли по своим делам. По словам соседей по коммуналке, этому предшествовал скандал.

- 17 января жительница дома 27 по 16-линии сообщила о скандале между супругами в соседней комнате. Приехавшие полицейские обнаружили лишь малолетних детей в возрасте шести и полутора лет, а также трехмесячного младенца, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место были вызваны врачи детской скорой помощи. Они госпитализировали старших в больницу, а младшую девочку отправили в дом милосердия.

Позднее полицейские нашли 31-летнего отца и 34-летнюю мать. Учитывая, что дети были одни в квартире несколько часов, на родителей завели уголовное дело об оставлении малолетних в опасности. По этой статье предусмотрено до года лишения свободы.