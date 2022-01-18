Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 января 2022 13:54

Полиция завела дело на родителей, бросивших троих детей в коммуналке на Васильевском острове

Малыши несколько часов находились дома одни
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полиция завела дело на нерадивых многодетных родителей.

Полиция завела дело на нерадивых многодетных родителей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Василеостровского района возбудила уголовное дело в отношении родителей трех маленьких девочек, которые оставили детей дома одних, и ушли по своим делам. По словам соседей по коммуналке, этому предшествовал скандал.

- 17 января жительница дома 27 по 16-линии сообщила о скандале между супругами в соседней комнате. Приехавшие полицейские обнаружили лишь малолетних детей в возрасте шести и полутора лет, а также трехмесячного младенца, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место были вызваны врачи детской скорой помощи. Они госпитализировали старших в больницу, а младшую девочку отправили в дом милосердия.

Позднее полицейские нашли 31-летнего отца и 34-летнюю мать. Учитывая, что дети были одни в квартире несколько часов, на родителей завели уголовное дело об оставлении малолетних в опасности. По этой статье предусмотрено до года лишения свободы.