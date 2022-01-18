Мишустин заявил о медленном рассмотрении «ковидных» жалоб в Петербурге

Мишустин пожурил власти Петербурга за медленное рассмотрение жалоб горожан по вопросам COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в Петербурге медленно рассматривают обращения горожан по вопросам, связанных с вакцинацией от коронавируса или лечением от инфекции. Об этом глава правительства сообщил на рабочем заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. По его словам, властям Северной столицы необходимо в ближайшее время устранить проблему, поскольку из-за волны «омикрона» вопросов у людей может быть еще больше.

- В Санкт-Петербурге из почти 1,5 тысячи обращений по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса более четверти в итоге не рассмотрели в срок, - сказал Михаил Мишустин.

Добавим, что в городе объявили мобилизацию сил на борьбу с вертикальным подъемом заболеваемости коронавирусом. Послаблений в ближайшее время можно не ждать. Губернатор Александр Беглов ясно дал понять, что разногласий по QR-кодам в текущей ситуации попросту не может быть.