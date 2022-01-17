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Здоровье17 января 2022 18:34

Беглов считает неприемлемыми разногласия насчет QR-кодов в Петербурге

Об этом губернатор заявил в ходе радиообращения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
В Смольном раскритиковали тех, кто выступает за отмену QR-кодов в текущей эпидситуации в Петербурге.

В Смольном раскритиковали тех, кто выступает за отмену QR-кодов в текущей эпидситуации в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александра Беглов заявил, что считает неприемлемыми какие-либо разногласия насчет того, целесообразно ли в Петербурге ввели QR-коды для допуска в непродовольственные магазины, общепит, кино, театры и гостиницы. Как рассказал градоначальник в своем обращении к горожанам на «Радио России», сейчас перед жителями и властями Северной столицы стоит общая задача – сохранить жизнь и здоровье каждого, что требует консолидации разных слоев населения.

- Очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила. Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми, - высказался губернатор.

Напомним, в городе наблюдается абсолютный рекорд по суточным заражениям коронавирусом. В Смольном открыто говорят, что можно ожидать вертикального подъема заболеваемости «омикроном». Пик нового штамма инфекции придется на конец января, как считают в комздраве Северной столицы.