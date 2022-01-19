Суд решит вопрос о возвращении книжного магазина в Дом Зингера

Заседание по Дому Зингера пройдет 7 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Решение о возвращении книжного магазина в знаменитом Доме Зингера будет принимать суд. Он должен будет определить, кто именно является правопреемником договора аренды площадей на первом и части других этажей здания ближайшие на 49 лет.

- В случае положительного решения , правопреемником станет «Альфа-банк». С ним предварительно согласована возможность возвращения городской книготорговли, - сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский

По его словам, сейчас власти ведут с банком переговоры о дальнейшем развитии магазина.

Напомним, что до 1999 года в Доме Зингера работал книжный магазин городской книготорговой сети. Потом, под предлогом ремонта, он был выселен. И его место занял магазин с книгами и сувенирами, который на данный момент принадлежит ООО «Книжный магазин №1». Он занимает площадь в 4000 квадратных метров.

В сентябре 2021 года собственники Дома Зингера потребовали расторжения договора аренды из-за «заниженных ставок».

Почти сразу в Смольном пообещали, что помещения займет книжный магазин сети, подконтрольной властям города. Но сначала решение должен принять суд.