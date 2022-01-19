В Смольном прокомментировали требование мундепов об отставке Александра Беглова

В Смольном ответили мундепам, требующим отставки губернатора Александра Беглова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга прокомментировали «Комсомолке» новость о том, что 50 независимых муниципальных депутатов «взбунтовались и подписали требование за отставку Александра Беглова. Мундепы просят, чтобы Смольный поскорее принял решение о будущем парка «Тучков буян», причем не в пользу «судебного квартала», в противном случае от градоначальника ждут ухода со своего поста.

В городской администрации в курсе истории и напоминают всем градозащитникам, что пока еще нет утвержденного проекта территории, где разместится парк, поскольку его разработка продолжается.

- Муниципальные депутаты, предъявляющие претензии о нарушении реализации проекта, вводят горожан в заблуждение, – парируют в Смольном в беседе с «КП-Санкт-Петербург». – Предложения петербуржцев учли в ландшафтно-архитектурной концепции нового общественного пространства арт-парка «Тучков буян», разработанной в рамках международного конкурса. Предполагается создание набережной реки Малой Невы от Биржевого до Тучкова моста и строительство подземного пешеходного перехода с площади академика Лихачева на территорию парка. Рассматривается возможность разместить на территории фонтанный комплекс.

В администрации города добавляют, что окончательный состав объектов, которые появятся в парке, уточнят в 2022 году.

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