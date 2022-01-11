Судебный квартал может «съесть» почти половину от парка «Тучков Буян»

Судебный квартал все же появится в Петербурге - но в урезанном варианте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Тучков Буян» снова в тумане. Многострадальный участок земли на Петроградской стороне, где в петровские времена располагались пеньковые склады, а в бегловские был обещан парк, опять пытаются «поженить» с большим судебным кварталом. И теперь, похоже, все серьезно – за дело взялось Управление делами президента РФ.

«ТИХИЙ» КОНТРАКТ

Придать заброшенной территории между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы хоть какой-то вектор развития и сам город и государство пытаются уже давно – как минимум с 2003 года. За минувшие 18 лет проект застройки менялся несколько раз: сначала там хотели возвести монументальный административный квартал, где разместился бы Верховный суд России. Потом – дополнили его жильем для самих судей и новым зданием Дворца танцев балетмейстера Бориса Эйфмана. После – уже в 2019 году - развернули концепцию на 180 градусов и постановили: никакого судебного квартала, пусть будет парк с разными ландшафтными зонами, оранжереей, собственной Театральной площадью и пирсом. Выбрали концепцию и название – «Тучков Буян» - определили границы, предполагаемый турпоток и даже протяженность пешеходных дорожек.

Таким задумывался парк в 2020 году. Фото: Архитектурная "Студя 44" (studio44.ru)

И вот – новый поворот. Буквально вчера стало известно, что судебному кварталу на Петроградке все-таки быть. Правда, в усеченном формате.

Еще 29 декабря Управление делами президента заключило контракт с собственным же «Ремонтно-строительным управлением». Если верить этому контракту (есть в распоряжении «Комсомолки»), то на месте «Тучкова Буяна» останутся Дворец танцев, Верховный суд и Судебный департамент. А вот жилье для судей и сотрудников аппарата – многоквартирный комплекс на 600 человек, с подземной парковкой, магазинами и кафе на первых этажах – перенесут на Большеохтинский проспект. На все про все РСУ отведено 11 месяцев.

ПАРК С ВИДОМ НА СУД

Что это значит? Пока непонятно. В Смольном, к примеру, спешат успокоить: строительство судебного квартала вовсе не отменяет строительства парка.

- Одно другому не мешает, - пояснила «Комсомолке» руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина. - Проект парка «Тучков буян» находится в разработке. Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачёва. В планах обустройство парка фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной - от Биржевого до Тучкова моста.

За последние годы концепция застройки «Тучкова Буяна» менялась несколько раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аппарате вице-губернатора Николая Линченко, курирующего строительную сферу, нам также подтвердили – ставить крест на парке преждевременно. Другое дело, что сам парк по сравнению с концепцией 2020 года, еще может измениться.

- Конкретной проектной документации по «Тучкову Буяну» на данный момент не существует, - констатировали в аппарате. – Есть концепция. Ее мы на данный момент и придерживаемся. Наши планы никак не менялись.

Архитекторы и градостроители, между тем, отмечают: совместить парк с судебным кварталом – решение, в целом, вполне разумное.

- Я предлагал так поступить еще несколько лет назад, - рассказал «Комсомолке» архитектор Евгений Герасимов, работавший над проектом застройки «Тучкова Буяна» в 2016 году. – Перенести здание Верховного суда на место жилого квартала, выстроить все три здания – сам суд, Судебный департамент и Дворец танца – в одну линию, а освободившееся пространство отдать под парк, который представлял бы собой нечто среднее между Таврическим и Михайловским садами.

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ?

По словам Евгения Герасимова, так будет и дешевле и быстрее. Во-первых, суд, департамент и Дворец уже спроектированы. Да, с учетом новой концепции существующие проект Верховного суда, скорее всего, придется корректировать – «пересаживать» на место жилого квартала - но это все равно менее затратно и по деньгам (речь идет по меньшей мере о нескольких миллиардах) и по времени, чем начинать все с нуля. Во-вторых, с 2018 года на территории «Тучкова Буяна» под Судебный квартал уже залили фундаменты, а это – самая дорогая часть любого строительства.

Сейчас территория с незаконченным Дворцом танцев и судебным департаментом обнесена строительным забором. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Единственное – сам парк, конечно, будет меньше, чем задумывалось, - добавляет архитектор. – По нашим расчетам, из 9,9 гектар «Тучкова Буяна» суд, департамент и дворец займут чуть меньше половины – около четырех. Все остальное, соответственно, можно отдать под зеленую зону.

Теперь осталось главное – чтобы новый проект уже наконец-то реализовали. И тут главная проблема – статус земли. На данный момент она находится в федеральной собственности. А чтобы город мог вкладывать в нее деньги – должна принадлежать, соответственно, городу. Вопросом передачи права собственности Смольный озаботился еще в позапрошлом году, но пока что решить его, судя по всему, не удалось. Как бы то ни было, судьба территории решится уже совсем скоро: согласно контракту Управделами, на строительство и судебного квартала и жилого комплекса должно уйти около 32 месяцев.