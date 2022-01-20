Огромные очереди выстроились в офис "Петроэлектросбыта" в Петербурге

Огромные очереди выстроились в офисы "Петроэлектросбыта" в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Жители Санкт-Петербурга отправились "штурмовать" офис "Петроэлектросбыта", чтобы разобраться с начислениями в квитанциях. Днем 20 января 2022 года огромная очередь выстроилась в один из офисов на Ленинском проспекте. Десятки человек не смогли дозвониться до операторов, поэтому решили прийти лично.

- Везде по городу адовые очереди в ПЭС. Все хотят разобраться с начислениями, - рассказали "КП-Петербург" читатели.

Как предполагалось, речь идет о добровольном страховании жилья, которое автоматически появилось у некоторых жителей Петербурга с 1 января. Речь о суммах порядка 150 рублей в месяц. Они формируются из расчета 3,75 рублей за квадратный метр. Застраховано может быть жилье в любом многоквартирном доме выше трех этажей. Причем, в квитанциях суммы отображаются, как долг.

В самом "Петроэлектрсбыте" заверили, что это был технический сбой и оплачивать этот долг никому не надо. Однако горожане, которые не смогли дозвониться до компании, все же решили отправиться и уточнить все лично.

Позже в "Петроэлектрсбыте" опровергли предположение об очередях, вызванных технической проблемой с добровольным страхованием жилья. Как заверили "КП-Петербург" в компании, задолженности по этой графе нет ни у одного потребителя.

- У нас нет увеличения очередей. Сегодня 20-е число. Это стандартные даты пиковых оплат, те самые «красные» дни, о которых мы говорили не раз. С 20 по 25 числа у нас более увеличенное количество людей в офисах. Люди не хотят или не имеют возможности воспользоваться онлайн-оплатой. Это их полное право, - отметили в пресс-службе компании.