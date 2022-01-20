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Общество20 января 2022 13:59

Смольный: работа по уборке от снега идет 24 часа в сутки, весны ждать не будем

На вопросы журналистов ответил глава Комитета по благоустройству Василий Пониделко
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Анна МОТОВИЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Власти: уборка снега в Петербурге идет круглосуточно.

Власти: уборка снега в Петербурге идет круглосуточно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга не намерены просто ждать весны, когда снег растает сам собой. Коммунальные и дорожные службы борются с осадками 24 часа в сутки. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко.

- Активность служб снижается в часы пик, но отрасль работает 24 часа в сутки. Да, сегодня поставлена задача очистить Петроградский район. Но не только. Пользуясь благоприятными погодными условиями, мы решили провести максимальную зачистку, ликвидировать травмоопасность, - отметил чиновник.

Повышенную активность дворников он объяснил оттепелью, которая помогает в борьбе с наледью и последствиями снегопадов. Подтаявшую корку проще разбить и вывезти, не надо скрести асфальт.

При этом власти признают, что в отрасли серьезнейшая нехватка рабочих рук – нужно еще 10 тысяч дворников. А аномальные снегопады привели к переполнению приемных и плавильных пунктов.

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