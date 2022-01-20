Смольный: работа по уборке от снега идет 24 часа в сутки, весны ждать не будем

Власти: уборка снега в Петербурге идет круглосуточно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга не намерены просто ждать весны, когда снег растает сам собой. Коммунальные и дорожные службы борются с осадками 24 часа в сутки. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко.

- Активность служб снижается в часы пик, но отрасль работает 24 часа в сутки. Да, сегодня поставлена задача очистить Петроградский район. Но не только. Пользуясь благоприятными погодными условиями, мы решили провести максимальную зачистку, ликвидировать травмоопасность, - отметил чиновник.

Повышенную активность дворников он объяснил оттепелью, которая помогает в борьбе с наледью и последствиями снегопадов. Подтаявшую корку проще разбить и вывезти, не надо скрести асфальт.

При этом власти признают, что в отрасли серьезнейшая нехватка рабочих рук – нужно еще 10 тысяч дворников. А аномальные снегопады привели к переполнению приемных и плавильных пунктов.

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