Видео горевшего троллейбуса в Петербурге опубликовано в соцсетях

Троллейбус выгорел полностью. Фото: vk.com/spb_today / Максим Кузнецов

Видео горевшего троллейбуса опубликовали в соцсетях жители Кировского района Петербурга. ЧП произошло утром 21 января на перекрестке проспекте Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Судя по снятым очевидцами кадрам, пассажирская машина вспыхнула прямо на дороге во время движения.

- На перекрестке Корзуна и Ветеранов загорелся троллейбус, пожарные тушили оперативно, теперь троллейбус ждет восстановление, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители, снимавшие видео из окна квартиры.

По данным МЧС, огонь вспыхнул в 8:01. На ликвидацию возгорания понадобилось всего 11 минут, однако салон троллейбуса выгорел полностью.

- Троллейбус выгорел по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.