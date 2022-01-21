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Здоровье21 января 2022 11:44

Поликлиники Петербурга прекращают оказывать плановую медпомощь с 21 января 2022 года

Распоряжение об этом выпустил региональный Роспотребнадзор
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Поликлиники перестают принимать пациентов с 21 января.

Поликлиники перестают принимать пациентов с 21 января.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Плановая медицинская помощь в поликлиниках и прочих лечебных учреждениях, а также диспансеризация и медосмотры приостанавливаются в Петербурге с 21 января 2022 года по распоряжению Роспотребнадзора. Соответствующий документ подписала главный санитарный врач города Наталья Башкетова.

- В связи с распространения штамма «омикрон» в Санкт-Петербурге, постановляю: ввести запрет с 21 января 2022 года на оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях, проведение профилактических медосмотров и диспансеризации взрослого населения, а также медосмотров детей, - говорится в документе, размещенном на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Пациентам, которым помощь врачей жизненно необходима, она будет оказана в полном объеме. Ограничения не касаются работы детских поликлиник, а также женских консультаций и стоматологических клиник.

Кроме того, под действие постановления не попадают все частные медучреждения. За исключением тех, которые принимают пациентов по полису ОМС.

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