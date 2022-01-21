Стоматологии, детские и частные поликлиники будут работать после запрета на плановую медпомощь в Петербурге

Стоматологии и детские поликлиники не попадают под ограничения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ограничения на оказание плановой амбулаторной медпомощи, введенные в Петербурге Роспотребнадзором, не коснется нескольких категорий медучреждений. Прежде всего, в список не попали детские поликлиники. Они будут работать как обычно.

- Не приостанавливается оказание медпомощи в организациях негосударственной формы собственности, не имеющих прикрепленного населения в рамках программы ОМС, - говорится в постановлении главного санитарного врача Натальи Башкетовой.

Кроме того, будут работать все поликлиники стоматологического профиля, а также женские консультации.

Что касается амбулаторного лечения взрослых пациентов, то поликлиники будут принимать лишь тех, для кого временная отсрочка будет означать угрозу здоровью и жизни. Например, онкобольных.

Сохраняется проведение предварительных, периодических, предрейсовых, предсменных и прочих подобных медосмотров. А вот обычные профилактические осмотры с 21 января – под запретом. Также приостанавливается проведение диспансеризации как взрослых, так и детей.

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