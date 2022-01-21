Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 12:41

Стоматологии, детские и частные поликлиники будут работать после запрета на плановую медпомощь в Петербурге

Ограничение не касается и женских консультаций
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Стоматологии и детские поликлиники не попадают под ограничения.

Стоматологии и детские поликлиники не попадают под ограничения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ограничения на оказание плановой амбулаторной медпомощи, введенные в Петербурге Роспотребнадзором, не коснется нескольких категорий медучреждений. Прежде всего, в список не попали детские поликлиники. Они будут работать как обычно.

- Не приостанавливается оказание медпомощи в организациях негосударственной формы собственности, не имеющих прикрепленного населения в рамках программы ОМС, - говорится в постановлении главного санитарного врача Натальи Башкетовой.

Кроме того, будут работать все поликлиники стоматологического профиля, а также женские консультации.

Что касается амбулаторного лечения взрослых пациентов, то поликлиники будут принимать лишь тех, для кого временная отсрочка будет означать угрозу здоровью и жизни. Например, онкобольных.

Сохраняется проведение предварительных, периодических, предрейсовых, предсменных и прочих подобных медосмотров. А вот обычные профилактические осмотры с 21 января – под запретом. Также приостанавливается проведение диспансеризации как взрослых, так и детей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: