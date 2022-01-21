Следственный комитет начал проверку неожиданной смерти 2-месячной девочки в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти 2-месячного младенца Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственные органы следственного комитета Санкт-Петербурга начали проверку в связи с неожиданной смертью двухмесячной девочки. Инцидент произошел 20 января 2022 года. Бездыханное тело малышки вечером нашла ее мать, когда собиралась покормить ребенка.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти ребенка, - рассказали в следственном комитете.

Напомним, что все произошло вечером в квартире дома на Заречной улице в поселке Парголово. Известно, что семья у девочки полная, на учете не состояла, числилась как благополучная.

После проверки следственный комитет примет процессуальное решение.