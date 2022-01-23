Первая партия детской вакцины от коронавируса «Спутник М» поступила в Петербург

Прививать детей и подростков планируют в 83 кабинетах вакцинации. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

В Петербург прибыла первая партия новой вакцины против COVID-19, модифицированной специально для детей – «Спутник М» от НИИ Гамалеи. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению

- Всего было получено 2 880 комплектов доз («Спутник М», как и ее «взрослая версия», двухкомпонентная, прим.ред.), - В ближайшие несколько дней вакцина будет разведена по районным поликлиникам.

Сообщается также, что прививать детей против новой коронавирусной инфекции будут в 83 пунктах вакцинации. Их точный список будет опубликован на сайте комитета по здравоохранению позднее. Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, как администрация Петербурга планирует организовать в Северной столице прививочную кампанию для подрастающего поколения - с какого возраста, где и на каких условиях.

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