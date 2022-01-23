«Сапсан» на час застрял между Москвой и Петербургом из-за поломки

Неисправность удалось устранить в кратайшие сроки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лишний час пришлось провести в пути пассажирам поезда № 758 «Сапсан», следующего из Москвы в Петербурге. Из-за технической неисправности поезд был остановлен на станции «Обухово». Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

- В связи с технической неисправностью в 10:54 был остановлен поезд № 758 «Сапсан» сообщением Москва-Петербург, - уточняют в пресс-службе. – Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное для устранения поломки и сокращения времени опоздания поезда.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о крупном ЧП, случившемся из-за застрявшего поезда. Остановившийся на перегоне между Пулковским шоссе и КАДом грузовой состав перекрыл единственный выезд из жилого комплекса «Московский». Инцидентом в итоге даже заинтересовалась прокуратура.