Прокуратура проверит часовую задержку «Сапсана» на пути из Москвы в Петербург

По итогам проверки виноватых привлекут к ответственности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Недавний инцидент с поездом № 758 сообщением Москва-Петербург привлек внимание сотрудников Северо-Западной транспортной прокураты. Ведомство организовало проверку, чтобы выяснить, не нарушила ли часовая задержка поезда права пассажиров. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба СЗТП.

- По предварительным данным, причиной задержки стала поломка токоприемника, - уточняется в сообщении ведомства. – Пострадавших и травмированных нет. Движение поездов было успешно восстановлено.

Напомним: как ранее сообщала пресс-служба Октябрьской железной дороги, поезд № 758 «Сапсан», следующий из Москвы в Петербург, почти на час вынужденно остановился на станции «Обухово». Однако ничего критичного, судя по всему, не случилось: поломку удалось оперативно устранить, и состав прибыл в пункт назначения практически без потерь во времени.