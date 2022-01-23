10 565 человек вакцинировались в Петербурге за сутки

Петербург продолжает наращивать иммунную прослойку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге за минувшие сутки привились от коронавируса 10 565 человек. Такие данные в воскресенье, 23 января, приводит городской оперативный штаб по контролю за распространением новой инфекции.

- Из них 4 118 человек получили первую прививку, - говорится в ежедневном отчете ведомства. – Еще 6 447 человек закончили курс вакцинации.

Таким образом в Петербурге с начала кампании по массовой вакцинации населения накопилась серьезная иммунная прослойки: по информации городского комитета по здравоохранению, за минувший год с небольшим две дозы препарата получили 2 846 674 человека. Однако, судя по всему, этого недостаточно, чтобы полностью защититься от нового африканского штамма «омикрон» - ранее он привел к взрывному росту заболеваемости в Северной столице и, в частности, заставил Смольный временно отменить плановую медицинскую помощь.

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