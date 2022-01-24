«Детей сорвали с середины урока»: школы Петербурга массово уводят классы на карантин

Школы отправляют детей на карантин из-за резкого роста заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый штамм «омикрон» привел к резкому росту заболеваемости в Петербурге. За минувшие сутки заразились еще почти 8,5 тысяч человек. При этом дети заболевают быстрее, чем взрослые.

- Заболеваемость среди детей сейчас растет быстрее, чем среди взрослых. В детских поликлиниках также начинают работать инфекционные боксы по приему ковид-пациенитов, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

При этом пока амбулаторная помощь детям, в отличие от взрослых, оказывается в полном объеме, приостановлена только диспансеризация. Однако как долго продлится такой период, никто не знает.

Показатель «вертикального» роста заболеваемости – кратное увеличение числа классов на удаленке. На 24 января их насчитывается больше тысячи – прибавка в 800 классов за неделю.

- Школы массово уводят классы на карантины. У нас детей сорвали с середины урока буквально. Одновременно по 7-9 классов уходит в школе, - рассказали читатели «Комсомолки».

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