Смольный увеличил число операторов службы 122 из-за ее перегрузки

Дозвониться по номеру 122 с утра было почти невозможно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по цифровизации и связи увеличил количество операторов и выделил дополнительные линии для работы службы 122 из-за ее перегрузки. С утра понедельника жители города стали жаловаться на невозможность дозвониться и вызвать врача. В службе проблему признали.

- Распространение нового штамма коронавируса вносит коррективы в нашу работу. Сегодня утром служба 122 была максимально перегружена звонками с вызовами врача, - написал на своей странице ВКонтакте вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

По его словам, пиковая нагрузка пришлась на период с 8 до 10 часов утра, когда по сравнению с предыдущей неделей звонков было в 2,5 раза больше.

В итоге система не справилась и просто «повисла». Позднее ситуация нормализовалась, в том числе из-за увеличения числа выделенных линий и операторов службы.

- Обращаюсь к петербуржцам: если вам нездоровится - не стоит ждать начала рабочего дня. Звоните в выходные, ночью - в любое время. Служба вызова врача 122 работает круглосуточно в режиме 24/7, - отметил Казарин.

При звонке с мобильного телефона, абонент получит смс-сообщение о том, когда его вызов будет взят в работу.

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