Маленький мальчик провалился под лед в деревне под Петербургом

В Ленобласти маленький мальчик провалился под лед. Фото: Олег ЗОЛОТО

Маленький мальчик провалился под лед в деревне Новосаратовка, что находится во Всеволожском районе Ленобласти, совсем рядом с границе с Петербургом. Все произошло днем в понедельник, 24 ноября. Факт происшествия «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по 47 региону. По предварительной информации, в МЧС позвонил родственник ребенка.

- Сообщение действительно поступило, на место срочно выдвинулись сотрудники поисково-спасательной службы. Однако пока нет конкретики с места происшествия, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

«Комсомолка» проследит за развитием ситуации. Пока неизвестно, жив ли мальчик.

Тем временем в Ленобласти уже несколько дней водолазы ищут тело женщины, утонувшей в крещенской купели на глазах мужа и ребенка.

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