Женщину, утонувшую во время крещенских купаний в проруби Ленобласти, ищут с помощью подводных камер

Сейчас поиски проводятся с помощью подводных камер с инфракрасной подсветкой

На реке Оредеж у деревни Выра гатчинского района Ленобласти продолжаются поиски тела 41-летней петербурженки, которая ночью 19 января утонула во время крещенских купаний. Женщина нырнула в прорубь, где ее утащило под лед сильным течением реки.

На поиски женщины прибыли три специалиста из Москвы и два из Иваново

Спасатели начали поиски в тот же день, но уже 20 января они были завершены. Возобновили поисковое мероприятие только утром 24 января с прибытием специалистов Водолазной группы "ДобротворецЪ".

Для использования техники на реке прорубают небольшие проруби, куда опускают устройства с камерой

- На поиски женщины прибыли три специалиста из Москвы и два из Иваново. Также к мероприятию присоединились водолазная служба "Восвод" и добровольческое общественное объединение "ЛизАлерт". Сейчас поиски проводятся с помощью подводных камер с инфракрасной подсветкой, а также двух комплексов телеуправляемых подводных аппаратов Rovbuilder модели РБ-100 и РБ-150, - сообщили поисковики "КП-Петербург".

Возобновили поисковое мероприятие только утром 24 января

Для использования техники на реке прорубают небольшие проруби, куда опускают устройства с камерой. Пока все попытки отыскать тело женщины были безуспешны, но как ранее рассказали "КП-Петербург" в пресс-службе водолазной службы, шанс найти его еще есть.

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