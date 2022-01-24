Блогер Варламов предложил Александру Беглову вместе прогуляться по Петербургу

Блогер Варламов хочет прогуляться с Александром Бегловым по Петербургу. Фото: instagram.com/varlamov

Известный блогер Илья Варламов предложил Александру Беглову прогуляться по Петербургу, чтобы предметно поговорить о городских проблемах. Об этом звезда YouTube сообщил в своем Instagram-аккаунте. У Варламова есть отдельная передача, которая посвящена прогулкам по городу с мэром. После резонанса в СМИ по поводу критики правительства Северной столицы блогер решил на практике проверить, уместно ли ругают властей. Сергей Шнуров, например, уже покаялся за свои слова.

- Я уверен, что если руководитель города сам по городу не ходит, то порядка быть не может. Нельзя наладить работу общественного транспорта, если ты на этом транспорте не добираешь на работу, нельзя убирать тротуары, если эти тротуары ты видишь только из окна автомобиля. В этой ситуации приглашаю господина Беглова на прогулку, - пишет Илья Варламов.

Блогер добавляет, что он просит не согласовывать маршрут и дороги, по которым придется идти, чтобы все было честно, без потемкинских деревень.

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