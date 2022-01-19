«Не лишайте звания петербуржца!»: Шнуров покаялся перед властями Санкт-Петербурга после критики плохой уборки города

Сергей Шнуров ответил властям Санкт-Петербурга после критики о политической ангажированности. Фото: YouTube-канал "Ленинград"

Сергей Шнуров выпустил новый клип под названием «Покаянная», где саркастично извиняется перед властями Санкт-Петербурга за критику плохой уборки города. Напомним, в середине января главарь музыкальной группы «Ленинград» неожиданно возродил «банду» и едко спел про замусоренную и заснеженную Северную столицу. Первый «остросоциальный» клип собрал более 1,6 млн просмотров. После него известные петербуржцы, например, депутат Госдумы Сергей Боярский и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявили, что слова Шнурова оскорбительны для горожан и имеют политический подтекст.

В прошлом клипе Шнуров был дворником. Теперь - придворный шут. Фото: YouTube-канал "Ленинград"

И вот, Шнур был бы не Шнуром, если бы не приготовил ответ. Естественно, в своем стиле. В композиции «Покаянная» Сергей сразу «признается», что «по заказу написал я песню, гадко все события исказив, власть имущих я подставил местных, инсценировал горячий эксклюзив». Шнуров берет на себя все грехи: гололед на тротуарах, наледь на крышах, сугробы на обочинах, мусор на помойках.

Шнуров позвал на припевы свою коллегу, певицу Зою, которую он продюсирует в последнее время. Фото: YouTube-канал "Ленинград"

Музыкант язвит, что падает в ноги с покаянием перед теми, «кто сидит на городском бюджете».

- Не лишайте звания петербуржца – Питер самый чистый город в мире! – подытоживает лидер «Ленинграда».

При этом на протяжении всего клипа Шнуров находится с заклеенным ртом, на скотче нарисована улыбка. Думается, что всем все понятно и без разъяснений.

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