Петербург отправит на зимнюю Олимпиаду в Пекин 31 спортсмена

Больше всего спортсменов в керлинге и хоккее. Фото: www.instagram.com/kfis_spb/

Стало известно сколько спортсменов отправятся на зимнюю олимпиаду в Пекин от Петербурга. Состав национальной сборной объявил Олимпийский комитет России. Город на Неве представит 31 человек в таких видах спорта как хоккей, биатлон, фигурное катание и лыжи.

Наибольшее количество петербуржцев в керлинге. Четыре девушки вошли в состав в сборной: Галина Арсенькина, Алина Ковалева, Мария Комарова и. Екатерина Кузьмина. Также четыре игрока хоккейного СКА попали в число участников ОИ.

О девушках, за которых нужно переживать болельщикам с берегов Невы, мы рассказали в нашем материале.

Напомним, зимние Олимпийские игры начнутся 4 февраля в китайском городе Пекине и закончатся 20 февраля.