Судей не оставят равнодушными: Пять самых сексуальных спортсменок из Петербурга, которые едут на Олимпиаду в Пекин

Елизавета Туктамыше отправится в Пекин, но запасной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зимние Олимпийские игры - 2022 пройдут в Китае уже очень скоро - с 4 по 20 февраля. Спортивные федерации объявляют участников приближающихся соревнований. Пока известны не все имена претендентов на пекинские медали, но большую часть уже огласили. Из Петербурга и Ленобласти отстаивать честь страны отправляют целый десант красавиц.

КОРОЛЕВЫ КЕРЛИНГА

Керлинг, без сомнения, один из самых сексуальных видов спорта. Весь мир в этом убедили российские керлингистки: что ни спортсменка - то будто с обложки журнала! Одна только Анна Сидорова, бывший скип национальной сборной, чего стоит.

На этих ОИ болельщики с замиранием сердца ждут россиянок, и нам снова есть чем похвастать. Капитаном команды объявили 28-летнюю Алина Ковалеву. Звезда спортсменки из города Сланцы Ленобласти зажглась в 2015 году, когда та попала в сборную под командованием Анны Сидоровой. Но поехать на Олимпиаду в Пхенчхан петербурженка не сумела из-за обидного поражения, а теперь Ковалева сама стала скипом сборной и едет в Пекин.

Алина Ковалева, скип женской сборной по керлингу. Фото: instagram.com/alinakovaleva18

Алина, как и ее коллега Сидорова, которая в свое время блистала обнаженной на обложке мужского журнала «Максим», не стесняется откровенных фотосессий. Правда, пока у Алины не так много поклонников в Инстаграме. Но это дело времени.

В сборной оказалась и 23-летняя жительница Северной столицы Мария Комарова. Мария - потомственная спортсменка, ее отец - мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, мама - мастер спорта по дзюдо и самбо, а брат Александр - пятикратный победитель первенства мира по греко-римской борьбе. В 14 лет Мария пришла в профессиональный керлинг. Глаз девушки заточен на победы, в команде она считается самым универсальным игроком. Кроме этого, у Марии яркая и необычная внешность.

Еще в сборную попали две красотки из петербургского клуба «Адамант», свиперы 26-летняя Екатерина Кузьмина и 30-летняя Галина Арсенькина.

Керлингистка Мария Комарова Фото: instagram.com/k.mariia.a

ЛЕД И ПЛАМЯ

Российские фигуристки приковывают внимание миллионов зрителей, и не только мастерством. В этом году топить пекинский лед отправится петербурженка Александра Степанова - 26-летняя спортсменка представит страну со своим партнером Иваном Букиным в категории танцы на льду. У блондинки и так тысячи фанатов по всей стране, но любовь публики девушка завоевывает не только умением крутить аксели, но и сногсшибательной фигурой.

Александра Степанова устроит танцы на льду. Фото: instagram.com/aleksandrastepanova

Разожгут страсть на нынешних Олимпийских играх и воспитанники легендарной Тамары Москвиной - пары фигуристов Анастасия Мишина - Александр Галлямов и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Фигуристка Алексаендра Бойкова Фото: instagram.com/aleksandraboikova

«Императрица» льда, 25-летняя Елизавета Туктамышева, тоже едет на Олимпиаду. Правда, пока в качестве запасной. Каждый раз фанаты ждут Лизу на катке, чтобы увидеть очередное шоу: наряды фигуристки-одиночницы - это произведение искусства. К слову, противоположный пол Туктамышева радует не только на коньках, но и в соцсетях, выкладывая откровенные снимки в нижнем белье.

В перерывах между тренировками Елизавета Туктамышева радует поклонников откровенными фотографиями. Фото: instagram.com/liza_tuktik

УКРАТИТЕЛЬНИЦЫ СКЛОНОВ

Несмотря на то что Петербург периодически засыпает снегом, в сборной России по лыжным гонкам и биатлону регион представлен слабо. Но болельщикам с берегов Невы все равно есть на кого посмотреть.

В лыжную сборную попала единственная девушка - это 25-летняя красотка Анастасия Рыгалина. Еще недавно она не показывала сверхвысоких результатов даже на местном уровне, но именно в олимпийский сезон сделала большой рывок.

Сноубордистка Екатерина Загорская. Фото:instagram.com/ekaterina__zagorskaya

Еще одна яркая петербурженка, одна в своем виде спорта - 20-летняя сноубордистка Екатерина Загорская. Ее мужчины-болельщики заприметили до Олимпиады.

Фристайл на горных лыжах зрители увидят от 27-летней Екатерины Мальцевой. Девушка провалила отборочные в 2017 году и не смогла попасть в сборную на Олимпиаду в Пхенчхан. Теперь лыжница не упустит шанс показать лучшие прыжки на склонах в Пекине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мимо Олимпиады: Елизавета Туктамышева не попала в тройку победителей на Чемпионате России

Спасти императрицу льда не смогли даже два тройных акселя (подробнее).

Шанс для «императрицы»: Елизавета Туктамышева вошла в предварительный состав российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Всего Петербург планирует отправить на Игры больше 53 спортсменов (подробнее)