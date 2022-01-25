В Смольном объяснили причину введения ковидных ограничений для детей

В Смольном объяснили, почему в Петербурге ввели ограничения по коронавирусу для детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном объяснили, почему в Петербурге ввели ограничения по коронавирусу, предназначенные для детей. Напомним, новые запреты касаются только несовершеннолетних – на период с 28 января по 13 февраля. Детям урезали всю досуговую активность, кроме этого программы дополнительного образования переходят на дистанционку. В аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной объяснили «Комсомолке» такое решение властей.

- Допобразование предполагает смешение классов, это сейчас недопустимо. Так есть шанс, что дети быстрее подхватят болячку и распространят ее на другие классы. Отсюда и решение по удаленке, - объясняют в пресс-службе вице-губернатора.

Что касается того, почему в городе до сих пор не ввели дистанционное обучение для школьников, то в Смольном называют ситуацию не критичной – на дистанционке сейчас только 5% классов, а болеет только 1% школьников.

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