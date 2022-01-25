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Происшествия25 января 2022 19:10

Суд отпустил на свободу рекультиватора полигона «Новоселки» в Петербурге, подозреваемого в мошенничестве на 96 млн рублей

Дмитрию Солопову разве что запретили покидать квартиру в ночное время
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге не стали отправлять в СИЗО рекультиватора полигона "Новоселки" по делу о мошенничестве.

В Петербурге не стали отправлять в СИЗО рекультиватора полигона "Новоселки" по делу о мошенничестве.

Фото: Полина ЖУКОВА

Суд в Петербурге отпустил на свободу генерального подрядчика, занимающегося рекультивацией мусорного полигона «Новоселки» в Петербурге. Дмитрия Солопова задержали 24 января, следствие подозревает его в мошенничестве на 96 млн рублей. Детали уголовного дела не сообщаются. В итоге следователям не удалось убедить судью о необходимости заключения рекультиватора в СИЗО.

- Обвинение Солопову не предъявляли. Подсудимый и его адвокат просили домашний арест, возражали против заключения под стражу. Прокурор тоже возражал и просил более мягкой меры. Суд следствию отказал, Солопову избрали запрет определенных действий. По 23 марта 2022 года ему запретили покидать квартиру с 23:00 по 06:00, - передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, первый этап рекультивации свалки «Новоселки» завершили в сентябре 2020 года. Полигон укроют защитным слоем песка и плодородной почвы, толщиной в 15 метров. Свалка на протяжении более 40 лет принимала отходы со всего города.

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