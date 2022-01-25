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Здоровье25 января 2022 19:34

В Петербурге есть очереди из родителей, желающих привить ребенка от коронавируса

Но вакцину отдадут в первую очередь детям с ограниченными возможностями здоровья
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
В Петербурге наблюдают высокий спрос на детскую вакцину от коронавируса.

В Петербурге наблюдают высокий спрос на детскую вакцину от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга заявили о том, что в Петербурге уже появилась очередь из родителей, которые готовы отдать своего ребенка на вакцинацию от коронавируса. Напомним, 23 января в Северную столицу привезли первую партию прививки «Спутник М», предназначенных для несовершеннолетних. Вакцинировать подростков будут в 83 медпунктах, чаще всего в детских поликлиниках.

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, первая партия вакцины действительно мала – всего 2,8 тысячи доз. Но в городе уже возник высокий спрос на прививку.

- В первую очередь речь о детях с ограниченными возможностями здоровья. Они находятся в группе риска. Родители таких детей очень ждали вакцину. В последние дни мы видим, что ослабленные дети болеют трудно, с осложнениями. Мы будем стараться идти навстречу таким родителям, - отмечает вице-губернатор.

В Смольном рассчитывают, что первой партии «детской» вакцины хватит только на подростков находящихся в группе риска.

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