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Общество26 января 2022 16:31

СК прокомментировал появление постов силовиков у закрытых баров на Рубинштейна

Это происходит в целях проверки соблюдения ковидных правил
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В СК продолжают "санитарное" расследование уголовного дела после закрытия "антиковидных" баров в центре Санкт-Петербурга.

В СК продолжают "санитарное" расследование уголовного дела после закрытия "антиковидных" баров в центре Санкт-Петербурга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В СК объяснили, почему Росгвардия и полиция дежурит у закрытых баров и ресторанов в центре Санкт-Петербурга. Напомним, что некоторые из опечатанных заведений были не просто нарушителями коронавирусных правил, но и состояли в карте сопротивления QR-кодам. Стихийный протест рестораторов никакой пользы им не принес, силовики остались на месте. Сейчас сотрудники СК продолжают расследование уголовного дела по статье за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, возбужденное по итогам рейдов.

- В настоящее время ежедневно проводятся проверки предприятий общепита, каждые сутки осматриваются места происшествия. Действия следователей, сотрудников Роспотребнадзора и профильных комитетов городского правительства приводят к снижению количества заведений-нарушителей, - отмечают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Рейды проходят не только в центре. Например, 25 января инспекторы нашли множество нарушений в кальянных на улицах Оптиков и Ивановской. А 26 января семь кальянных попались на работе в Московском и Выборгском районах.

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