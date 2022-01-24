Полицейские дежурили у закрытых за ковидные нарушения баров Петербурга

Полиция провела рейд по барам-нарушителям. Фото: vk.com/alexander.konovalov81

Сотрудников полиции, дежуривших у закрытых баров и ресторанов. Заметили в центре Петербурга в минувшие выходные. Стражи порядка стояли у заведений, нарушивших карантинные правила. Большая часть из них входила в список так называемой карты сопротивления QR-кодам.

- Вечер воскресенья 23 января. Три вооруженных полицейских, охраняющих закрытый бар на пустынной улице, - написал в соцсетях лидер протестного движения ресторатор Александр Коновалов.

Перед этим он же написал о рейде, проведенном в субботу сотрудниками правоохранительных органов.

- Была призвана армия в лице сотрудников Следственного комитета, полиции СОБРа. Вся эта армада захватила 20 наших баров. Ушли в 6 утра субботы, изъяв все, что смогли унести. В том числе личные деньги и телефоны сотрудников. Опечатали двери и выставили у каждой по 2-3 сотрудника полиции, - сообщил Коновалов.

Напомним, что организаторы «карты сопротивления» открыто заявляли о намерении нарушать существующие карантинные правила и даже запустили сайт с адресами заведений, бросивших вызов властям.

После проведенного рейда СК завел дела на нарушителей.

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