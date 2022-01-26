Транспортную развязку на М-11 к аэропорту Пулково могут достроить к 2025 году

Транспортная развязка на М-11 до Пулково может появиться уже к 2025 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ГК «Автодор» сообщили, что транспортную развязку на платной трассе М-11 по направлению к аэропорту Пулково могут достроить уже к 2025 году. В Смольном считают, что необходимо скорее разгрузить Пулковское шоссе от пробок. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на совещании по поводу строительства новой дороги к воздушной гавани. Напомним, развязку хотят сделать четырехполосной, ее длина составит 2,6 километра.

- Реализация проекта позволит обеспечить прямой съезд со скоростной трассы для тех, кто едет в Пулково из Пушкинского и Колпинского районов, а также из Ленинградской и Новгородской областей. Проектирование и строительство развязки ускорят, - отметил Александр Беглов.

В пресс-службе ГК «Автодор» добавили, что строительство трассы начнется в конце 2022 года.