Новую развязку построят к аэропорту Пулково

К Пулково сделают новый подъезд. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новая автомобильная развязка появится в Петербурге для удобства связи с аэропортом Пулково. Сделать ее планируют на платной трассе М-11 «Нева», которой пользуются жители пригородов, Ленинградской и Новгородской областей. Сейчас им приходится делать крюк через КАД и Пулковское шоссе.

- На ПМЭФ-2021 мы подписали соглашение об инвестициях объемом 40 миллиардов рублей на развитие аэропорта. После этого обеспечение транспортной доступности аэропорта стало для Петербурга стратегической задачей. Приступаем к ее решению, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Петербурга.

Строительство развязки на трассе М-11 напрямую ее с аэропортом и снизит траффик на Пулковском шоссе.

Это заявление глава города сделал в Москве, куда ездил с встречаться с руководством «Автодора», РЖД и других структур. Речь шла как о строительстве КАД-2 вокруг Петербурга, так и о железнодорожной ветке до Пулково. Разработка этого проекта по словам Беглова, «близка к завершению».