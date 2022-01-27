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Общество26 января 2022 21:00

Отток мигрантов из-за пандемии коронавируса лишил Петербург дворников

Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вице-губернатор Анатолий Повелий посетовал на отток мигрантов, помешавший нормальной уборке снега в Петербурге.

Вице-губернатор Анатолий Повелий посетовал на отток мигрантов, помешавший нормальной уборке снега в Петербурге.

Фото: Алеся КРУПАНИНА

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий заявил, что отток мигрантов, произошедший из-за пандемии коронавируса, в итоге лишил город большого количества дворников. Чиновник выступил перед депутатами Заксобрания на так называемом «Часе правительства», посвященном преимущественно проблемам с уборкой снега, наледи и мусора. Чиновник признал, что мощностей 11 снегоплавильных пунктов в Северной столице не хватает, как и рабочих рук. По словам Повелия, если город ничего не предпримет, то будет каждую зиму наступать на одни и те же грабли.

- Усугубляющими факторами в обстановке жилищной и дорожной стала пандемия коронавируса, которая глобально лишила нас большого серьезного притока трудовых ресурсов. Помимо этого сотрудники наших отраслей болеют. Это серьезно отражается на количестве привлекаемых людей, в том числе и на количестве техники. К тому же зима нестандартная произошла, усугубила ситуацию, - считает вице-губернатор.

Добавим, что ранее Анатолий Повелий побывал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM и сообщил, что медленная уборка снега вызвана тем, что город пошел по экологичному пути уничтожения осадков.