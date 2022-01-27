Труп ребенка нашли на месте сгоревшего дома на Вокзальной улице в Петербурге

Тело ребенка нашли на месте пожара в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар в Выборгском районе Санкт-Петербурга все же не прошел бесследно. В пресс-службе МЧС Северной столицы рассказали о том, что под завалами сгоревших конструкций было обнаружено тело ребенка. Это произошло утром 27 января 2022 года,

- В половину первого ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании дома 12-12А по Вокзальной улице. За ночь сгорел двухэтажный каркасно-щитовой дома размером 12 на 12 метров и пристройка размером 8 на 8 метров, - рассказали спасатели.

Огонь был полностью ликвидирован только в восьмом часу утра. Когда спасатели начали разбирать конструкцию после пожара, то обнаружили там тело погибшего ребенка. Личность его пока не установлена.

Сейчас на месте работаю специалисты и психологи МЧС.