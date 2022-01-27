Психологи МЧС работают с родителями погибшей на пожаре школьницы в Парголово

Психологи работают с родными девочки, погибшей на пожаре в Парголово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Психологи МЧС работают с родными и близкими 8-летней девочки, которая стала жертвой пожара в частном доме. Огонь вспыхнул через полчаса после полуночи на Вокзальной улице в Парголово. Пламя охватило двухэтажное деревянное здание и пристройку.

- На место возгорания были направлены шесть единиц техники и 27 человек личного состава, -сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Огонь бушевал на двух сотнях квадратных метров, и справиться с ним удалось не сразу. Сразу после прибытия спасателей, ранг ЧП был поднят. Локализовать пламя получилось лишь к двум часам ночи. А полностью ликвидировать - в 7:42. Погибшую девочку нашли во время разбора завалов.

- При разборе конструкций после пожара, обнаружено тело погибшего ребенка. На месте работают психологи МЧС, - отмечают в ведомстве.

По предварительным данным, в момент возгорания в доме находилась семья с двумя детьми. 5-летний мальчик и взрослые успели спастись, а старшая девочка погибла в огне.