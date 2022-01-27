Умер третий пациент после обследования желудка в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Число жертв диагностического центра в Санкт-Петербурге, в котором отравились пациенты после подготовки к проведению обследования желудка, увеличилось до трех. О смерти еще одного человека стало известно утром 27 января 2022 года. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник.

- Да, умер третий человек, - подтвердили изданию.

Напомним, что за сутки в Петербурге госпитализировали четырех человек с острым отравлением неизвестным веществом. Двое из них умерли, еще двое находились в больнице в тяжелом состоянии, но и один из них в итоге тоже скончался. Кто именно, источник пока не уточняет.

Известно, что пациентам в диагностическом центре вводили барий для проведения ультразвуковых исследований желудка.

По факту было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается следственный комитет.