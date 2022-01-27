Пациентам, умершим после обследования желудка в Петербурге, вводили барий

Стало известно вещество, которое ввели пациентам, умершим после обследования желудка в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны подробности трагической истории с пациентами, которые умерли при обследовании желудка в городском диагностическом центре Санкт-Петербурга. Кроме того, еще же два человека пострадали. Как стало известно 27 января 2022 года "КП-Петербург" из источника в правоохранительных органах, всем пациентам вводили барий, чтобы провести ультразвуковое обследование.

- Утром 25 января из квартиры дома на Лесном проспекте был госпитализирован 80-летний пенсионер с отравлением неизвестным веществом. Тем же утром госпитализирован 46-летний житель дома на проспекте Авиаконструкторов. Оба в очень тяжелом состоянии помещены в больницу, - рассказал источник.

В тот же день медики госпитализировали с таким же диагнозом еще двух человек: 60-летнюю жительницу улицы Грибалево и 42-летнего мужчину, проживавшего на Денисовском проспекте. Оба они скончались.

Выяснилось, что все умершие и пострадавшие 23 и 24 января были городском консультативно-диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса. Там для проведения ультразвуковых исследований желудка им вводили барий.

Тела умерших были направлены в морг для того, чтобы установить, от чего именно они умерли. За жизнь пострадавших борются врачи.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и проводит тщательное расследование.

Добавим, что сульфат бария действительно используют для проведения рентгена. Дело в том, что препарат отражает рентгеновские лучи и дает возможность оценить состояние органов пищеварительной системы, увидеть их размер, строение и целостность. Однако в чистом виде барий, либо другие его соединения могут быть смертельными.

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