Полицейские устроили забег по "Дороге жизни" в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда

Несмотря на легкий снег, все остались в хорошем настроении ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

27 января сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совершили марш-пробег по маршруту "Дороги жизни". Акцию посвятили 78-летнию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

- Старт был дан в 8 утра у "памятника Регулировщице" на Рябовском шоссе. Всего полицейские пробежали 45 километров. По пути они также возлагали цветы к памятникам Великой Отечественной войны. Финишировали участники в памятника "Паровоз" на 47 километре "Дороги жизни" - недалеко от железнодорожной станции "Ладожское озеро", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несмотря на легкий снег, все остались в хорошем настроении. Как сами шутили по пути участники, акция прошла хорошо - без потерь и происшествий.