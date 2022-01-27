Руководитель Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов стал главным врачом поликлиники № 40 в Петербурге

По словам Дмитрия Ченцова, он также будет отвечать за вопросы, связанные с вацинопрофилактикой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель городского центра медицинской профилактики и главный по программе вакцинации против коронавируса в Северной столице Дмитрий Ченцов получил новый пост - он назначен главврачом поликлиники № 40 Центрального района. Об этом сам Дмитрий Ченцов рассказал “Комсомольской правде в Санкт-Петербурге” в четверг, 27 января.

- Я по-прежнему остаются главным внештатным специалистом по медицинской профилактике при комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, - уточнил собеседник издания. - На базе поликлиники будем формировать клиническую базу. Так что, можно сказать, у меня прибавилось обязанностей.

Руководить центром вместо Дмитрия Ченцова будет врач-методист Андрей Бережной. К своим обязанностям он приступил также с этого четверга.

Напомним: ранее “Комсомолка” подробно рассказывала о том, как устроена кампания по вакцинации от коронавируса в Петербурге.