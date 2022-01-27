«Омикрон» выявляют у 70% жителей Петербурга, болеющих коронавирусом

"Омикрон" находят уже у 70% зараженных ковидом петербуржцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из Петербурга заявили, что «омикрон» выявляют уже у 70% горожан. Соответствующие данные на конец января 2022 года предоставил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Арег Тотолян во время онлайн-собрания Научного совета РАН, трансляция шла на YouTube-канале «Научная Россия». Ученые проанализировали каждую неделю первого месяца 2022 года, и результаты оказались неутешительными.

Вот и рост "омикронщиков". Фото: YouTube-канал «Научная Россия»

- Мы сделали линию ежедневной динамики доли всех ПЦР-положительных образцов с подтвержденным «омикроном». Если анализировать каждую неделю в январе 2022 года, то доля с «омикроном» постоянно растет. В Петербурге мы уже вышли на 70% циркуляции нового штамма, - отметил Арег Тотолян.

Ранее в Северной столице перепрофилировали под прием больных коронавирусом еще 400 коек в трех больницах, в том числе в роддоме. Однако большинство зараженных все же лечатся на дому с бесплатными лекарствами.

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