Стали известны подробности пожара в Петербурге, где погибла 8-летняя девочка

Стали известны подробности пожара, где погибла 8-летняя девочка в Парголово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Накануне ночью в Парголово в Санкт-Петербурге произошел страшный пожар в частном доме. После того, как огонь был потушен, внутри было обнаружено тело восьмилетней девочки. 28 января 2022 года "КП-Петербург" стали известны подробности смертельного пожара.

Известно, что девочка жила в доме с пятилетним братом, отцом и бабушкой. Мама живет отдельно, так как родители находятся в бракоразводном процессе.

- Около десяти часов вечера 26 января 33-летний отец уложил детей спать в их комнате на втором этаже, а сам занялся делами. Примерно в полночь он услышал треск, доносящийся сверху и поднялся, чтобы проверить, - рассказал источник.

На втором этаже он увидел густой дым. Сквозь эту пелену он нащупал сына на кровати, взял его и отнес вниз к дедушке. При этом дочь в комнате из-за дыма он найти не смог. Огонь быстро охватил квартиру и вернуться наверх он уже не смог.

Тело девочки обнаружили уже после того, как пожар был потушен. Причина возгорания пока выясняется.