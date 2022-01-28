СКР попросит суд арестовать главврача медцентра в Петербурге, где после обследования желудка погибли три пациента

Следственный комитет готовится арестовать главврача центра диагностики, где погибли три пациента Фото: Олег ЗОЛОТО

Главного врача диагностического центра в Санкт-Петербурге, где после введения бария для обследования желудка погибли три пациента, планируют арестовать. 28 января 2022 года "КП-Петербург" стало известно, что в ближайшее время его должны задержать. Он подозревается в том, что закупил некачественные препараты.

- Должны задержать. Следствие планирует выйти на арест. По одной из версий, он закупил некачественные препараты - левые, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Массовое отравление произошло в "Городском консультативно-диагностическом центре №1". Известно, что 25 января четверо пациентов проходили обычное обследование желудка при помощи рентгена. Они выпили сульфат бария. После этого всех госпитализировали в больницу. Двое скончались практически сразу, спустя сутки умер еще один пациент. Из выживших - 81-летняя пенсионерка, которая находится в реанимации.