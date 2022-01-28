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Происшествия28 января 2022 7:30

СКР попросит суд арестовать главврача медцентра в Петербурге, где после обследования желудка погибли три пациента

Он подозревается в том, что закупил некачественные препараты
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Следственный комитет готовится арестовать главврача центра диагностики, где погибли три пациента

Следственный комитет готовится арестовать главврача центра диагностики, где погибли три пациента

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главного врача диагностического центра в Санкт-Петербурге, где после введения бария для обследования желудка погибли три пациента, планируют арестовать. 28 января 2022 года "КП-Петербург" стало известно, что в ближайшее время его должны задержать. Он подозревается в том, что закупил некачественные препараты.

- Должны задержать. Следствие планирует выйти на арест. По одной из версий, он закупил некачественные препараты - левые, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Массовое отравление произошло в "Городском консультативно-диагностическом центре №1". Известно, что 25 января четверо пациентов проходили обычное обследование желудка при помощи рентгена. Они выпили сульфат бария. После этого всех госпитализировали в больницу. Двое скончались практически сразу, спустя сутки умер еще один пациент. Из выживших - 81-летняя пенсионерка, которая находится в реанимации.