Смерть трех пациентов после рентгена желудка в Петербурге. Как обычная процедура с барием обернулась массовой трагедией

"КП-Петербург" выясняет, что именно произошло в диагностическом центре, где после рентгена умерли три пациента. Фото: Олег ЗОЛОТО

История массового смертельного отравления пациентов в «Городском консультативно-диагностическом центре №1» в Петербурге потрясла всю Россию. Неужели обычное обследование желудка может закончиться трагедией? Напомним, минимум четверо пациентов проходили в клинике данную процедуру с помощью рентгена. Спустя пару дней трое из них скончались после госпитализации. По данным источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, экспертиза выявила у умерших людей тяжелое отравление – по одной из версий, они выпили сульфата бария. СК возбудил уголовное дело. Лишь один человек из четырех выжил – 81-летняя пенсионерка, она находится в реанимации.

«КП-Петербург» узнала, что именно пошло не так во время казалось бы стандартной процедуры рентгена, которую делают в России и мире уже несколько десятилетий.

ОБЫЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, НЕ ПРЕДВЕЩАВШЕЕ БЕДЫ

23 и 24 января 2022 года четверо пациентов посетили диагностический центр, чтобы пройти обследование желудка. Туда не попасть без направления врача, все строго и согласовано между лечащими медиками и его коллегами в клинике. Рентген прошел как обычно. Однако позднее у всех четверых заболел живот, их госпитализировали в Боткинскую больницу. Троих врачи не сумели спасти.

Тот самый Городской диагностический центр на улице Сикейроса. Фото: google.com/maps

- У всех поступивших пациентов диагностировали отравление неизвестным веществом. При этом установлено, что им всем сделали рентген ЖКТ с использованием бария. Среди погибших оказались 60-летняя женщина, а также 42-летний и 46-летний мужчины. Работу отделения в клинике приостановили, следователи ищут зацепки, - сообщил источник «КП-Петербург».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум лицам и более. Но подозреваемых среди медиков пока нет. По данной статье виновникам грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Но, как узнала, «КП-Петербург», врачи клиники могут быть ни при чем.

ПРЕПАРАТ БЕЗОПАСНЫЙ, НО УСТАРЕВШИЙ

Известно, что пациентам дали выпить раствор сульфата бария перед рентгеном. «КП-Петербург» рассказали в городском комитете по здравоохранению, что использования препарата приостановили после трагедии.

- Как только стало известно о произошедшем, сразу доложили об этом в Росздравнадзор. Использование препарата, который потенциально мог являться причиной летального исхода, приостановили. Окончательные выводы можно будет сделать только после проведения судмедэкспертизы и других следственных мероприятий, - подчеркнули в пресс-службе профильного комитета Смольного.

Нам удалось связаться с бывшей сотрудницей диагностического центра на Сикейроса. На правах анонимности опытный врач сообщила подробности процедуры и заверила, что при ней никаких происшествий никогда не было.

- Это стандартное рентгенологическое исследование. Оно безопасное, если у пациента нет аллергии. Человеку дают выпить раствор барий, он на вкус как мел. Потом врач делает рентгеновские снимки и оценивает их, - коротко отметила медик, после чего перестала выходить на связь с «КП-Петербург».

После обследования желудка скончались трое пациентов, выжить удалось только 81-летней пенсионерке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно информации на официальном сайте клиники, в отделе лучевой диагностики работают 15 врачей-рентгенологов, многие из них с большим опытом. Образование получали в разных уголках России в престижных вузах. Некоторые врачи являются кандидатами медицинских наук. Спрашивается, что могло пойти не так при стандартной процедуре?

«КП-Петербург» связалась с экспертом, врачом-гастроэнторологом Екатериной Кашух, работающей в престижной Московской клинической больнице №1 имени Пирогова.

- Исследования с применением сульфата бария используются как в российской, так и в общемировой медицинской практике уже давно. Однако они постепенно устаревают, уходят в прошлое, уступая новым методам – эндоскопии и компьютерной томографии. Сейчас рентгенографию с барием обычно проводят при заболеваниях пищевода и желудка, гораздо реже – кишечника. Процедура всегда рассматривалась как высоко безопасная при соблюдении всех норм и техник. Сам препарат, согласно фармакокинетическим данным, не всасывается внутрь организма, не попадает в кровь и полностью выводится из организма. У меня нет сведений о его токсичности или каких-либо побочных эффектах, исходя из личной клинической практики, - рассказывает Екатерина Кашух.

ОШИБКА В ПРОИЗВОДСТВЕ?

Новости о смерти троих человек после рентгена с раствором бария удивилась и Наталья Марченко, гастроэнтеролог-гепатолог из Петербургской клинической больницы №31. По ее словам, данную процедуру проводили еще во времена Советского Союза.

- Это действительно безопасный препарат. Единственный вариант – что-то нарушилось при его производстве. Потому что он используется уже давно, десятилетиями, и не только в нашей стране, – заверяет эксперт в разговор с «КП-Петербург». – Никаких осложнений после сульфата бария нет. Может быть, у разных производителей разная степень очистки препарата. Если какой-то компонент не до конца очистили… Тогда в желудок могло всосаться что-то лишнее. Но подчеркну, это безопасный препарат. Он не всасывается, а выводится через кишечник. Его пьют перед рентгеном, и он проходит транзитом, пациент всегда приходит натощак. Непереносимость бария есть в единичных случаях. В случае этого происшествия, мое мнение, надо смотреть на производство препарата.

Спустя день после возбуждения уголовного дела следствие тоже присмотрелось к заводу, откуда поступил сульфат бария. Наименование предприятия пока не раскрывается.

- На данный момент рассматривается ошибка при производстве препарата. Предварительно, трое пациентов погибли от отравления водорастворимыми солями бария, - отметил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

«МАМА БУДЕТ ПРАЗДНОВАТЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

После процедуры с барием выжила только 81-летняя пенсионерка Людмила Круглова. По словам ее сына Игоря, мама сходила в районную поликлинику, где ее направили на обследование в клинику на улице Сикейроса. Вскоре после этого Людмилу Борисовну госпитализировали с тяжелым отравлением. Пока сын сам не понимает, что именно произошло с матерью, и находится на связи со следствием. Поговорить с ней он не может – она находится в реанимации под присмотром врачей.

- Мама находится вторые сутки в реанимации в одной из городских больниц. Я так понял, у нее выявили пищевое отравление, прочистили желудок. Состояние ее оценивают как тяжелое, но стабильное, – успокоил «КП-Петербург» Игорь. – Чуть позже я поговорю с врачом лечащим, чтобы узнать о прогнозах. Похоже, мама будет праздновать второй день рождения. Ей в феврале исполнится 82 года. Да, я слышал про использование сульфата бария, его добавляют, чтобы подсветить желудок на рентгене. Но что-то пошло не так. Что – не знаю. Мама и раньше обследовала желудок, но не в курсе, с использованием бария или нет. Вряд ли у пациентов была какая-то аллергия. Чтобы разом у троих она проявилась, и они скончались…

«КП-Петербург» проследит за развитием громкой истории.

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