На ресторатора Александра Коновалова завели уголовное дело

Полиция проводит обыск у ресторатора Коновалова по делу о взятках. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве» возбуждено против петербургского ресторатора Александра Коновалова, известного своей непримиримой позицией к карантинным ограничением и QR-кодам в частности.

- По оперативным данным, Коновалов получил сумму в размере 50 тысяч рублей от одного из калян-баров для решения вопроса о возвращении изъятого имущества, - сообщает источник «КП-Петербург».

На ресторатора было возбуждено уголовное дело, после чего в его дом в Белоострове прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас по месту жительства и работы подозреваемого идут обыски.

О задержании самого Коновалова не сообщается.

В зависимости от квалификации действий ресторатора, ему может грозит от штрафа до нескольких лет лишения свободы.

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