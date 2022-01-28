У лидера карты сопротивления QR-кодам ресторатора Коновалова идет обыск по делу о взятках

Ковид-диссидента Коновалова обвиняют во взятках. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лидера движения сопротивления QR-кодам ресторатора Александра Коновалова подозревают во взяточничестве. По данным правоохранительных органов, организатор «карты сопротивления» за деньги предлагал решить вопросы с полицией.

- По данным оперативников Коновалов получил 50 тысяч рублей от представителя кальянной и пообещал за эти деньги «порешать» вопрос о возвращении изъятого имущества, – сообщает источник «КП-Петербург».

Напомним, что заведения Коновалова открыто нарушали существующие карантинные меры и отказывались работать по графику и с использованием QR-кодов. В прошлые выходные по большинству заведений из организованной ресторатором «карты сопротивления» прошел рейд с участием Роспотребнадзора, полиции и сотрудников Следственного комитета.

20 заведений из движения сопротивления были закрыты и опечатаны. На неделе Коновалов и сотрудники баров попытались проникнуть внутрь, но полиция не дала это сделать.

Позднее сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России получили информацию, что закрытые заведения пытаются с помощью взяток сотрудникам полиции вернуть изъятое имущество. В ходе проверки оказалось, что к ситуации может быть причастен и Александр Коновалов.

Сейчас в отношении ресторатора возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве. После в частный дом Коновалова в Белоострове и прибыли оперативники, которые проводят сейчас обыск.

Следователи полагают, что лидер сопротивления QR-кодам может быть причастен и к другим подобным ситуациям.