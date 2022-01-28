Скоростной трамвай хотят пустить в Кудрово, Янино, Новосаратовку и Всеволожск

Линию "Чижика" могут продлить до Всеволожска через Янино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скоростной трамвай может связать крупные жилые пункты Всеволожского района Ленобласти с Петербургом. Об этом заявил председатель комитета по транспорту 47 региона Михаил Присяжнюк.

- В проработке есть несколько проектов. Это приоритетное для нас направление: Кудрово, Новосаратовка, Всеволожск, - сообщил на пресс-конференции чиновник, отвечая на вопрос о продлении линии скоростного трамвая «Чижик» до Всеволожска.

По его словам, трамвай может пойти как через Янино, как и через другие кварталы новостроек.

Сейчас «Чижик» курсирует от улицы Коммуны до станции метро «Ладожская», но перспективные лини могут быть пущены до «Новочеркасской» или «Проспекта Большевиков», так как «Ладожская» и без того перегружена.

Скоростной трамвай может дать альтернативу подземке, так как станция метро «Кудрово», по словам Присяжнюка, будет введена в строй лишь в 2029 году.

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