Видео с места обнаружения тела женщины, утонувшей в проруби во время крещенских купаний, показал СК

Следователи работают на месте обнаружения тела женщины. Фото: СУ СК РФ по ЛО

Следователи управления СК РФ по Ленинградской области прибыли на место обнаружения тела женщины, утонувшей во время крещенских купаний под Гатчиной. Поиски были завершены утром 28 января, примерно в километре от проруби. Видео работы следователей публикует пресс-служба ведомства.

- Тело было обнаружено в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению реки Оредеж, в километре от проруби, - сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По словам поисковиков, труп был обнаружен у берега, на глубине чуть более метра. Тело зацепилось за корягу. В ином случае искать его пришлось еще долго.

Напомним, что трагедия произошла 19 января в поселке Выра, где была сделана самодельная прорубь. Женщина прыгнула в воду на глазах мужа и детей, ее сразу унесло течением под лед.

Позднее по факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

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