Найдено тело женщины, утонувшей в проруби на Крещение в Ленобласти

Найдено ело женщины, утонувшей на Крещенье.
Фото: СОЦСЕТИ
Тело 41-летней жительницы Ленобласти, трагически утонувшей в проруби во время крещенских купаний на реке Оредеж, найдено водолазами. Поиски погибшей заняли восемь дней. Тело было обнаружено на девятые сутки с момента смерти.
- Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении на странице водолазной группы «Добротворецъ», члены которой помогали в поисках.
По предварительным данным, труп унесло течением примерно на километр от проруби, в которую нырнула женщина.
- Тело было обнаружено в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению , в километре от проруби, - сообщили в Следственном комитете.
Напомним, что трагедия произошла в ночь на 19 января 2022 года в деревне Выра Гатчинского района Ленобласти. Женщина приехала окунуться в прорубь вместе семьей. Она нырнула в воду и тут же ушла под лед на глазах мужа и детей.
То, что произошло страшное, все поняли сразу: дети громко стали звать маму и заплакали, а супруг попытался найти жену в воде, но течение оказалось слишком быстрым. Видео момента трагедии невозможно смотреть без слез.
Все близкие погибшей были в шоке. Известно, что жертвой несчастного случая, стала майор юстиции, сотрудник службы судебных приставов.
Власти Ленобласти отмечают, что прорубь не числилась в официальном списке мест для купания и не была оборудована для погружения.
«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.
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