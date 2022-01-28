Комздрав Петербурга выясняет, в какие больницы мог уйти некачественный барий, из-за которого насмерть отравились трое горожан

Погибшие перед смертью выпили барий - контрастное вещество, которое используется во время подготовки пациента к рентгену. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выясняет, куда еще могла уйти партия некачественного бария - контрастного вещества, использующегося для подготовки пациента к рентгену - из-за которого насмерть отравились как минимум трое петербуржцев. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил председатель ведомства Дмитрий Лисовец.

- Комитет потребовал от всех больниц, где проводятся данные исследования, не допускать использования веществ, не разрешенных к медицинскому применению, - констатировал Дмитрий Лисовец. - В настоящее время мы выясняем перечень медицинских организаций, где еще это вещество потенциально могло быть использовано.

Председатель комитета добавил также, что уже удалось установить всех пациентов, которым 24 и 25 января - даты, когда, судя по всему, и случились отравления - выполняли рентген с использованием контраста. Всех их просят, не теряя времени, обратиться в медицинские центры и пройти полное обследование.

Напомним: ранее "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" подробно рассказывала о страшной трагедии, случившейся из-за, казалось бы, рядовой медицинской процедуры.

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