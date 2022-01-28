Количество больных ковидом на дому в Петербурге выросло до 72 тысяч

В Петербурге выросло количество коронавирусных больных, лечащихся на дому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге вновь выросло количество человек, болеющих коронавирусом на дому. По данным на 28 января 2022 года, таковых пациентов уже более 72 тысяч. В Смольном заверяют, что все они переносят болезнь в легкой форме, поэтому и лечатся амбулаторно. Бесплатные лекарства при этом получают только более 47 тысяч зараженных. Об этих и других последних ковидных новостях рассказал губернатор Александр Беглов на заседании координационного штаба по борьбе с COVID-19 на территории СЗФО.

- Из резервного фонда правительства города планируется выделить более 870 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами амбулаторных пациентов. При текущей нагрузке на систему здравоохранения в городе уже есть запас лекарств на три недели, - отметил градоначальник.

Добавим, что количество случаев заражение ковидом в Северной столице взлетело на 137%. По данным ученых, 70% из зараженных болеют именно новым штаммом «омикрон». С 28 января Смольный ввел новые ограничения в городе, но касаются они только детей и подростков.

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