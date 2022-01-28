Более 160 тысяч жителей Петербурга находятся дома с симптомами ОРВИ

В Петербурге более 160 тысяч человек находятся на больничном на дому с признаками ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 160 тысяч жителей Петербурга находятся дома с признаками ОРВИ. Об этом заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей рабочей странице во «Вконтакте». Как пишет чиновник, с подтвержденным коронавирусом дома лечатся около 72 тысяч человек. В итоге нагрузка на амбулаторную систему получается беспрецедентно рекордной – в прошлые волны ковида в городе одновременно лечились на дому чуть более 150 тысяч петербуржцев.

- К счастью, многие больные переносят заболевание легко. В первую очередь легче тем, кто вакцинировался или переболел раньше. Мы знаем, что в поликлиниках стали скапливаться очереди, а некоторым людям приходится ждать приема врача по несколько часов. Мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы свести все неудобства к минимуму, - отмечает Дмитрий Лисовец.

Глава комзрава сетует, что сейчас в медучреждениях маловато кадров. Значительная часть медиков заболевает и уходят на больничный, в том числе к своим детям. В поликлиники приходят студенты профильных вузов, но этого ресурса все равно не хватает.

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